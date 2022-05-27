Жители российского города пожаловались на проблемы с цыганами

Местные жители города Верхняя Пышма Свердловской области решили разрешить давний конфликт с цыганской общиной, поселившейся рядом. 26 мая порядка 30 человек пришли к дому цыган, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Соответствующее видео уже распространилось в сети. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Фото: EPA EPA

На место был вызван наряд полиции, однако полицейские попросили горожан не обострять конфликт. Как уточняется, общественный порядок собравшиеся не нарушали, они добровольно разошлись, задержаний не было. Правоохранительные органы начали проверку по факту разжигания межнациональной розни.

Жители Верхней Пышмы жалуются на шум, вымогательство денег со стороны цыган и нападения. Горожане с начала года пишут в соцсетях о жизни рядом с общиной. По словам жителей, конфликты с цыганами возникают регулярно, некоторые из членов общины угрожают оружием и пристают к девушкам.

«За то время, когда они заехали, у нас очень много конфликтов было. И к девкам приставали. И к пацанам молодым за внешний вид. То с пистолетом придут, махать начинают. И мы с ребятами собирались, чтобы решить это все», - рассказал местный житель Владимир.