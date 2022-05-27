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11 минут назад

Жители российского города пожаловались на проблемы с цыганами

Елена Прошина

Местные жители города Верхняя Пышма Свердловской области решили разрешить давний конфликт с цыганской общиной, поселившейся рядом. 26 мая порядка 30 человек пришли к дому цыган, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Соответствующее видео уже распространилось в сети. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Жители российского города пожаловались на проблемы с цыганами
Фото: EPAEPA

На место был вызван наряд полиции, однако полицейские попросили горожан не обострять конфликт. Как уточняется, общественный порядок собравшиеся не нарушали, они добровольно разошлись, задержаний не было. Правоохранительные органы начали проверку по факту разжигания межнациональной розни.

Жители Верхней Пышмы жалуются на шум, вымогательство денег со стороны цыган и нападения. Горожане с начала года пишут в соцсетях о жизни рядом с общиной. По словам жителей, конфликты с цыганами возникают регулярно, некоторые из членов общины угрожают оружием и пристают к девушкам.

«За то время, когда они заехали, у нас очень много конфликтов было. И к девкам приставали. И к пацанам молодым за внешний вид. То с пистолетом придут, махать начинают. И мы с ребятами собирались, чтобы решить это все», - рассказал местный житель Владимир.

Ранее жители обращались в администрацию города с просьбой взять ситуацию под контроль. По мнению чиновников, в конфликты вступают в основном несовершеннолетние члены табора от безделья. В мэрии тогда пообещали устроить цыганских детей в городские лагеря и спортивные секции.

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