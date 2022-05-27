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58 минут назад

Пока вы спали: «ахиллесова пята» Пентагона и выход турков на рынок РФ

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США решили стать посредниками в Нагорном Карабахе

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы. Почему США именно сейчас заинтересовались карабахским конфликтом, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что на фоне обострения российско-американских отношений США активизировали политику по «выдавливанию» России из постсоветского пространства. При этом Южный Кавказ Вашингтон рассматривает как инструмент для ослабления Москвы в целом.

Турецкие бренды активизировались в России

Турецкие бренды одежды adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol намерены выйти на российский рынок и ведут переговоры с торговыми центрами об открытии магазинов. Об этом пишут «Известия».

Участники рынка отметили, что уже осенью в Москве может открыться магазин adL, так как бренд ранее работал в России и знает региональную специфику. Новичкам же на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку. В связи с уходом из страны крупных западных компаний шансы турецкого бизнеса в России оцениваются как неплохие.

Вьетнам задумался о строительстве АЭС

Вьетнам в 2016 году отказался от российского и японского проектов АЭС «Ниньтхуан» в пользу угольной и газовой генерации, однако сейчас, на фоне роста цен на энергоносители и климатической повестки, вновь решил вернуться к атомной энергетике. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас доля угля в энергобалансе страны достигает 50%. В Национальном собрании (парламенте) Вьетнама отметили, что планируют изучить перезапуск проекта строительства АЭС. Согласно обсуждаемым планам, первый энергоблок в республике может быть построен к 2035 году с увеличением до 5 ГВт к 2045 году.

США дали обещание странам Центральной Азии

В ходе своего центральноазиатского турне помощник госсекретаря США Дональд Лу пообещал Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Казахстану, что антироссийские санкции не нанесут им какого-либо косвенного вреда, а также затронул тему обеспечения региональной безопасности. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению политологов, американцы также попытались донести до стран региона мысль о «красных линиях» по поводу России. «Например, властям этих стран объясняют, что вторичные санкции не ударят по ним лишь в том случае, если они не будут слишком активно помогать России обходить ограничения», - заявил постоянно живущий в США узбекский политолог Рафаэль Саттаров.

Американский журналист указал на «ахиллесову пяту» Пентагона

Слабым местом американских милитаристов и Пентагона является нежелание американцев служить в ВС США. К такому выводу в своей статье для MintPress News пришел журналист Крис Хеджес.

Он напомнил, что только 7% населения США имеет опыт военной службы. А все усилия властей по повышению привлекательности службы в армии и увеличению численности войск заканчиваются провалом. Не работают должным образом и льготные программы для военных. Это приводит к проблемам в реализации «милитаристских планов» США.

Общество,Видео,Крис Хеджес,Рафаэль Саттаров,Энтони Блинкен,Коммерсант,Пентагон,
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