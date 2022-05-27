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59 минут назад

Исследование: 68% россиян регулярно читают книги

Мир24

Опрос, проведенный «СберСтрахования жизни» и медиахолдингом Rambler&Co, показал, что более половины россиян по-прежнему регулярно читают книги, а 85% делают это ради саморазвития.

Исследование: 68% россиян регулярно читают книги
Фото: ТАССТАСС

«Россияне по-прежнему относятся к чтению как к одному из самых ценных источников новых знаний. Регулярно читают книги 68% россиян», – цитирует исследование РИА «Новости».

Согласно опросу, 55% опрошенных читают художественную литературу, документалистику предпочитают 17%, столько же – образовательную и техническую литературу, 6% изучают научные труды, 5% – деловые издания.

67% россиян покупают литературу, 19% обмениваются книгами с друзьями и родственниками, 14% россиян ходят в библиотеки.

Подавляющее число респондентов (85%) читает ради расширения кругозора и саморазвития, 12% повышают профессиональные навыки, 3% – изучают азы новой профессии. Примечательно, что большинство россиян по-прежнему отдает предпочтение бумажным книгам – 61%, каждый третий читает в онлайн-формате, аудиокниги слушают лишь 6%.

Исследование проводилось в связи с Общероссийским днем библиотек, который отмечается 27 мая, на основании опроса среди 6,7 тысячи жителей РФ.

Ранее сообщалось, что на смотровой площадке 89-го этажа башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» откроется самая высокая библиотека в мире.

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