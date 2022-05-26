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32 минуты назад

Вирусолог назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Lenta.ru

Вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru назвал вероятные сроки, когда должна закончиться пандемия коронавируса. По его словам, она близка к завершению.

Вирусолог назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов омикрона себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идет к концу. Это, наверно, потащится еще лето, а может быть даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — заявил ученый.

Опаснее коронавируса: миру предрекли новую пандемию

При этом он призвал не расслабляться людей, которые находятся в группах риска. Альтштейн подчеркнул, что для них до сих пор сохраняется смертельная опасность, в связи с чем необходимо следить за состоянием здоровья, соблюдать определенные правила и своевременно проходить ревакцинацию.

Кроме того, он допустил появление новых штаммов инфекции, однако отметил, что это является маловероятным.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что не следует ожидать новой мощной волны COVID-19, однако коронавирус мутирует и способен вернуться. При этом глава она подчеркнула, что важно помнить о способности «даже хорошо забытых» инфекций к возвращению.

Общество,Анатолий Альтштейн,Вероника Скворцова,ФМБА России,
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