Вирусолог назвал сроки завершения пандемии коронавируса

«В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов омикрона себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идет к концу. Это, наверно, потащится еще лето, а может быть даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — заявил ученый.