Россияне резко заинтересовались путешествиями в две республики бывшего СССР

Российские путешественники резко устремились в две республики бывшего СССР весной — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года бронирования билетов в Казахстан и Белоруссию выросли более чем в 2,5 и 2,6 раза соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Грузии и ОАЭ — спрос на полеты в эти страны увеличился на 40 и 35 процентов. При этом указано, что интерес россиян к Киргизии и Азербайджану снизился на 25 и 9 процентов соответственно.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями весны стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Так, количество бронирований авиабилетов в Санкт-Петербург за год выросло на 17 процентов, в Сочи — на 15 процентов, а в Москву — снизился на девять процентов.