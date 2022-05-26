В России оценили призыв ПЦУ лишить престола патриарха Кирилла

Такого рода заявления от представителей поместной церкви Украины направлены не только на раскол украинского православия, но и на раскол самой Украины, украинского общества и государства. Это, безусловно, является спланированной акцией, направленной на то, чтобы попытаться разрушить структуру Украинской православной церкви, переманить часть иерархов на свою сторону. Но поскольку это не удается сделать усилиями поместной церкви Украины, то это делается в виде таких заявлений, которые по сути являются инструментом запугивания украинских верующих и украинского духовенства.
Это спланированная акция, потому что можно проследить интересную цепь событий. 25 мая патриарх Варфоломей сделал заявление о том, что хорошо бы патриарху Кириллу уйти в отставку в знак протеста против спецоперации. Сегодня митрополит Епифаний из поместной церкви Украины, которого РПЦ
считает раскольником, заявил о том, что он вообще призывает патриарха Варфоломея лишить патриарха Кирилла сана. И все это сделано в преддверии собора Украинской православной церкви, который пройдет завтра, 27 мая, и в рамках которого предполагается обсудить и положение дел в УПЦ в целом, и ее позицию, и дискриминацию, которой сейчас подвергается украинская церковь в разных регионах Украины, и, кроме того, дискриминационные законы, нарушающие принципы свободы совести и религиозные свободы, которые сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады Украины
. Но у раскольников и у тех, кто на Западе критикует Россию и РПЦ, есть надежда на то, что произойдет какой-либо раскол. И как раз такого рода запугивания со стороны раскольников призваны содействовать этому.
Украинская православная церковь является крупнейшим гражданским институтом Украины. Без единой Украинской православной церкви невозможна и сама по себе Украина. Думаю, что все это запугивание, скорее, сыграет совершенно другую роль, поскольку для Украинской православной церкви очевидно, что необходимо оставаться и в составе Московского патриархата, и оставаться независимой от тех структур, которые хотят фактически ее полного уничтожения.
Думаю, что (от РПЦ) могут последовать какие-то отдельные комментарии по данному поводу, но официально Русская православная церковь может даже и не заметить этого заявления митрополита Епифания, поскольку поместная церковь Украины с точки зрения Московского патриархата является раскольнической структурой. Она не признана многими православными церквями в мире, кроме Константинопольского патриархата, который эту структуру в пику Московскому патриархату поддерживает. Поэтому, я думаю, реакция со стороны Московской Патриархии будет достаточно спокойная. И вообще у Московского патриархата в целом довольно взвешенная и сбалансированная общественно-политическая позиция. И в данном случае Русская Церковь вполне может не замечать подобного рода заявлений, поскольку они, скорее, похожи на какую-то хулиганскую выходку со стороны человека, которого даже иерархом в православной церкви никто не считает и у которого нет никаких прав делать такие заявления и требовать подобных действий. Ни сама поместная церковь, ни Константинопольский патриархат не обладают такими правами - низлагать кого-либо из совершенно независимых поместных церквей. У Константинополя нет прав решать судьбы глав других церквей, поскольку Константинопольский патриарх - один из руководителей православных церквей, такой же, как и все остальные.