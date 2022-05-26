В России оценили призыв ПЦУ лишить престола патриарха Кирилла

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал призыв главы раскольнической Православной церкви Украины Епифания лишить престола патриарха Московского всея Руси Кирилла .

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний обвинил в ереси патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заявил, что обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею, а также к предстоятелям поместных церквей с предложением лишить его престола патриарха.