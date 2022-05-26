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51 минуту назад

Посольство Италии объяснило приостановку приема документов от россиян

Алиса Селезнёва

Приостановка приема документов на визы от россиян является временной мерой и связана с нехваткой персонала и техническими проблемами. Об этом «Коммерсанту» рассказал посол Италии в Москве.

Посольство Италии объяснило приостановку приема документов от россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Визовый центр Италии в Москве объявил, что не будет принимать документы на визу у ряда граждан в связи с отсутствием возможности провести оплату консульского сбора. Подать документы могут только заявители, которые заранее оплатили сбор, или те, кому этого не требуется.

По словам посла Италии в России Джорджо Стараче, проблемы возникли из-за совокупности причин, в том числе недавней высылки итальянских дипломатов, включая Генерального консула Италии в Москве.

«В также связаны с санкциями, наложенными Центральным Банком на банк "Интеза", обслуживающий транзакции, связанные с оплатой консульского сбора. Мы работаем с нашими партнерами в государственных учреждениях Российской Федерации, чтобы восстановить штатный режим деятельности наших представительств на благо граждан России и Италии», - подчеркнул он.

Ранее в МИД России объявили о том, что в качестве ответной меры будут высланы 24 итальянских дипломата.

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