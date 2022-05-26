Премия #МЫВМЕСТЕ продолжает принимать заявки

Прием заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую вручают за лучшие социальные проекты, продлится до 12 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: пресс-служба #МЫВМЕСТЕ пресс-служба #МЫВМЕСТЕ

Гранты, которые получат лауреаты премии 2022 года, выросли до 3,5 миллиона рублей (до одного миллиона - для призеров младше 18 лет). Стартовый грантовый фонд премии составляет 90 миллионов рублей.

На средства гранта можно приобрести оборудование, рекламу, организовать транспортировку, увеличить объем производства продукции.

Предусмотрены и другие призы - продвижение на ведущих медиаплощадках («Газпром-Медиа Холдинга», «Национальная Медиа Группа»), бесплатные путешествия, приглашения на мероприятия и обучающие программы.

Посмотреть полный перечень призов и стать участником премии можно на сайте Премия.мывместе.рф.

Принять участие в премии может почти любой, у кого есть социальный проект: граждане от 14 лет, бизнесмены, блогеры и медиа, волонтеры, благотворительные фонды, госучреждения, индивидуальные предприниматели и госкорпорации.

У премии есть девять номинаций, которые охватывают различные сферы. Количество заявок не ограничено.

После этапа приема заявок наступит региональный этап, где участники будут защищать проекты в своих регионах. За ним последует полуфинал, где видеовизитки участников оценят эксперты. Проекты участников, вышедших в финал, ждет народное голосование на платформе ДОБРО.РФ и оценка жюри.

Победителей будет 16, а призеров, включая вторые и третьи места в номинациях, – 48. Они будут объявлены в декабре 2022 года на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Премия #МЫВМЕСТЕ была создана для популяризации волонтерской деятельности и поддержки социальных проектов в рамках национального проекта «Образование».