Юрий Куклачев раскрыл правду об эмиграции

Юрий Куклачев заявил, что никогда не уедет из России . Слухи о том, что он сбежал в Израиль – фарс. Артист периодически летает на «святую землю», потому что считает себя глубоко верующим.

«В 1989 году у меня был контракт на пять лет с заказчиками из Лас-Вегаса», – рассказывает Куклачев «Собеседнику».

По его словам, он мог остаться в США и получать бешеные гонорары. У него бы появилось американское гражданство, яхта и прочее. Но даже в то время он не пожелал оставить родину, а сейчас не сделает это тем более.