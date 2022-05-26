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9 минут назад

Юрий Куклачев раскрыл правду об эмиграции

РИА "ФедералПресс"

Юрий Куклачев заявил, что никогда не уедет из России. Слухи о том, что он сбежал в Израиль – фарс. Артист периодически летает на «святую землю», потому что считает себя глубоко верующим.

Юрий Куклачев раскрыл правду об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 1989 году у меня был контракт на пять лет с заказчиками из Лас-Вегаса», – рассказывает Куклачев «Собеседнику».

По его словам, он мог остаться в США и получать бешеные гонорары. У него бы появилось американское гражданство, яхта и прочее. Но даже в то время он не пожелал оставить родину, а сейчас не сделает это тем более.

«Когда у меня тут свой театр, как я могу куда-то уехать?!» – подчеркивает артист.

Ранее Юрий Куклачев рассказывал, как кошки лечат людей. «ФедералПресс» писал об этом.

Общество,Юрий Куклачев,
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