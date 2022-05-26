Мужа Жасмин лишили иммунитета в Молдавии

При этом блок коммунистов и социалистов отказался участвовать в голосовании и покинул зал заседания. Снятие иммунитета поддержали депутаты партии «Шор», заявив, что им нечего бояться.

Напомним, Илан Шор в 2017 году был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал это решение. В 2019 году в результате выборов стал депутатом. Через несколько месяцев он покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Однако в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом, вернув иммунитет.