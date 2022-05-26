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42 минуты назад

Мужа Жасмин лишили иммунитета в Молдавии

Елена Прошина

Парламент Молдавии принял решение о лишении депутатского иммунитета супруга певицы Жасмин, лидера партии «Шор» Илана Шора. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужа Жасмин лишили иммунитета в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спикера парламента Игоря Гросу, такое решение было принято из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве.

«Законопроект о лишении иммунитета депутата Илана Шора одобрен голосами 65 депутатов», - сказал Гросу.

При этом блок коммунистов и социалистов отказался участвовать в голосовании и покинул зал заседания. Снятие иммунитета поддержали депутаты партии «Шор», заявив, что им нечего бояться.

Напомним, Илан Шор в 2017 году был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал это решение. В 2019 году в результате выборов стал депутатом. Через несколько месяцев он покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Однако в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом, вернув иммунитет.

Общество,Илан Шор,Илана Шора,
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