Мужа Жасмин лишили иммунитета в Молдавии

Парламент Молдавии принял решение о лишении депутатского иммунитета супруга певицы Жасмин, лидера партии «Шор» Илана Шора. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам спикера парламента Игоря Гросу, такое решение было принято из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве.
«Законопроект о лишении иммунитета депутата Илана Шора одобрен голосами 65 депутатов», - сказал Гросу.
При этом блок коммунистов и социалистов отказался участвовать в голосовании и покинул зал заседания. Снятие иммунитета поддержали депутаты партии «Шор», заявив, что им нечего бояться.
Напомним, Илан Шор в 2017 году был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал это решение. В 2019 году в результате выборов стал депутатом. Через несколько месяцев он покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Однако в июле 2021 годя Шор снова стал депутатом, вернув иммунитет.