В визовом центре Италии в Москве перестали принимать документы у большинства россиян

Документы на итальянскую визу в Москве теперь могут подать только льготные категории россиян. Об этом заявили в столичном визовом центре Италии.

Фото: Reporters / ZUMAPRESS.com / globallookpress.com Reporters / ZUMAPRESS.com / globallookpress.com

«Подать документы могут только льготники, если им не нужно оплачивать консульский сбор», пояснили представители центра в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

К категориям таких граждан относятся дети до шести лет, абсолютно все инвалиды и те, у кого есть родственники, которые легально проживают в ЕС.

Днем ранее на сайте визового центра в Москве отметили, что подача документов также доступна для тех, кто успел оплатить консульский сбор до нововведений и имеет доказательство этого в распечатанном виде. Причина введенного ограничения связана с санкциями Банка России.

Генеральному консульству Итальянской Республики временно запретили проводить и принимать платежи, снимать средства со счетов, отмечается в материале издания. Сегодня способов, которыми можно внести деньги за сбор, нет. Поэтому представители визового центра не знают, когда смогут вновь принимать документы на визы у всех россиян.