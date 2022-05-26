Как узнать результаты ЕГЭ

В четверг, 26 мая, в России стартовал основной период ЕГЭ. В этот день выпускники во всех регионах сдают экзамены по литературе, географии и химии, сообщается на сайте Рособрнадзора.
Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32, по географии — 37. Выпускники, сдающие экзамен по химии, должны набрать 36 баллов. Участники ЕГЭ узнают результаты испытаний, пройденных 26 мая, не позднее 10 июня.
Как сообщается на сайте "Юридическая и налоговая консультация онлайн", каждый субъект федерации самостоятельно устанавливает способы бесплатного информирования об итогах Единого госэкзамена. Узнать результаты можно:
Чтобы узнать итоги экзамена на сайте РЦОИ, потребуется ввести код. Им может быть: