Как узнать результаты ЕГЭ

В четверг, 26 мая, в России стартовал основной период ЕГЭ. В этот день выпускники во всех регионах сдают экзамены по литературе, географии и химии, сообщается на сайте Рособрнадзора.

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Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32, по географии — 37. Выпускники, сдающие экзамен по химии, должны набрать 36 баллов. Участники ЕГЭ узнают результаты испытаний, пройденных 26 мая, не позднее 10 июня.

Как сообщается на сайте "Юридическая и налоговая консультация онлайн", каждый субъект федерации самостоятельно устанавливает способы бесплатного информирования об итогах Единого госэкзамена. Узнать результаты можно:

на официальном сайте ЕГЭ и ГИА (Государственной итоговой аттестации), созданном региональным центром обработки информации (РЦОИ);

там, где был получен пропуск на Единый госэкзамен;

в пункте проведения экзамена (ППЭ), где выпускник сдавал ЕГЭ;

на стендах в органах управления образованием;

на стендах в школе (для выпускников текущего года).

Чтобы узнать итоги экзамена на сайте РЦОИ, потребуется ввести код. Им может быть: