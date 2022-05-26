В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
45 минут назад

Как узнать результаты ЕГЭ

Мария Иванова

В четверг, 26 мая, в России стартовал основной период ЕГЭ. В этот день выпускники во всех регионах сдают экзамены по литературе, географии и химии, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Как узнать результаты ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32, по географии — 37. Выпускники, сдающие экзамен по химии, должны набрать 36 баллов. Участники ЕГЭ узнают результаты испытаний, пройденных 26 мая, не позднее 10 июня.

Как сообщается на сайте "Юридическая и налоговая консультация онлайн", каждый субъект федерации самостоятельно устанавливает способы бесплатного информирования об итогах Единого госэкзамена. Узнать результаты можно:

  • на официальном сайте ЕГЭ и ГИА (Государственной итоговой аттестации), созданном региональным центром обработки информации (РЦОИ);
  • там, где был получен пропуск на Единый госэкзамен;
  • в пункте проведения экзамена (ППЭ), где выпускник сдавал ЕГЭ;
  • на стендах в органах управления образованием;
  • на стендах в школе (для выпускников текущего года).

Чтобы узнать итоги экзамена на сайте РЦОИ, потребуется ввести код. Им может быть:

  • комбинация символов, полученная при регистрации на ЕГЭ (указана в пропуске на экзамен);
  • серия и номер паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность;
  • номер СНИЛС.
Общество,Рособрнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители