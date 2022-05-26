МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов для подготовки к экзаменам

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — в день начала ЕГЭ. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50 процентов к обычной скорости мобильного интернета.

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Сейчас школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях — любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20 процентов. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

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Анализ больших данных МегаФона показывает, что в конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к ЕГЭ. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 102 процента, в апреле — на 80 процентов, в мае эта тенденция сохраняется.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайтов), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50 процентов превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50 процентов. С новой опцией ученики и студенты смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», — отметил Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.