В Москве проходит суперфинал конкурса «Лидеры России»

«Желаю всем успешной работы в суперфинале. Победить будет непросто, потому что все вы очень профессиональные, сильные и квалифицированные. У каждого из вас теперь есть 299 очень опытных и сильных друзей и соратников, на помощь которых вы всегда можете рассчитывать, причём не только в конкурсе, но и в жизни», — заявил член наблюдательного совета платформы Сергей Кириенко.