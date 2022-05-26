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31 минуту назад

В Москве проходит суперфинал конкурса «Лидеры России»

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В Москве проходит суперфинал четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В Москве проходит суперфинал конкурса «Лидеры России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Желаю всем успешной работы в суперфинале. Победить будет непросто, потому что все вы очень профессиональные, сильные и квалифицированные. У каждого из вас теперь есть 299 очень опытных и сильных друзей и соратников, на помощь которых вы всегда можете рассчитывать, причём не только в конкурсе, но и в жизни», — заявил член наблюдательного совета платформы Сергей Кириенко.

С открытием суперфинала участников поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт «Взгляд». Мэр отметил, что за последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, как участникам четвёртого сезона.

«Поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами для того, чтобы преодолеть трудности и стать победителями. Нужно воспользоваться любой возможностью и выходить из этих кризисов, не дожидаясь благостных времён», — сказал Собянин.

Лауреатов конкурса объявят 29 мая.

Ранее сообщалось, что в АНО «Россия — страна возможностей» подвели итоги четырёхлетней работы.

Общество,Новости Москвы,Сергей Кириенко,Сергей Собянин,
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