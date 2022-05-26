Пока вы спали: предупреждение для США и попытки устроить кросс-дефолт России

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Фото: ТАСС ТАСС

Биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений

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Биржевая цена на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России опустилась ниже отметки в 36,8 тысячи рублей за тонну впервые с апреля 2020 года. При этом с начала мая цена АИ-92 снизилась на 8,7%, а АИ-95 — на 6,2%, пишут «Известия».

Падение биржевых цен на топливо связано с насыщением внутреннего рынка из-за санкций, однако не стоит рассчитывать на быстрое снижение стоимости топлива на заправках. Эксперты объясняют это тем, что ситуация с ценами на АЗС более сложная и связана с механизмом демпфера, который обеспечивает стабильность розничных цен.

России мешают погашать долги

В связи с истечением срока действия лицензии минфина США, которая позволяла России обслуживать свой внешний долг, вновь возникла угроза дефолта по еврооблигациям. Чем это грозит нашей стране, разбирались «Известия».

В текущем году Россия должна выплатить около $1 млрд по еврооблигациям, но ей «фактически запрещают погашать долги перед своими кредиторами». Такие действия США могут быть попыткой спровоцировать кросс-дефолт и тем самым захватить многочисленные зарубежные активы, принадлежащие России. При этом в Минфине заявили, что далее будут осуществлять выплаты по долгам в рублях.

В Запорожье заявили о потере Украиной Азовского моря

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области больше не вернутся под контроль Киева. Об этом РИА Новости заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», - заметил он.

Швеция и Финляндия уговаривают Турцию пустить их в НАТО

Высокопоставленные делегации из Швеции и Финляндии провели пятичасовые переговоры с представителями Турции о своем вступлении в НАТО. Однако изменить позицию Анкары, которая выступает против присоединения скандинавских стран к альянсу, пока не удалось, отмечает «Коммерсант».

Турция настаивает на прекращении поддержки курдов Швецией и Финляндией, а также добивается отмена оружейного эмбарго ЕС и санкций США. Позиции сторон пока согласовать не удалось, однако представители Швеции и Финляндии «в целом остались довольны консультациями и нацелены на их продолжение», подчеркивается в статье.

США и Японии сделали высокоточное предупреждение

Совместный полет китайских и российских бомбардировщиков встревожил Вашингтон и Токио. Учения показали тесное взаимодействие России и Китая, которое американцам и их союзникам придется учитывать, пишет «Независимая газета».