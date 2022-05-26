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54 минуты назад

Дети Херсонской области впервые пробуют сдать российский ЕГЭ

ТАСС

Выпускники школ из Херсонской области пробуют сдавать российский Единый государственный экзамен, однако для этого приходится выезжать в соседний Крым, сообщил в четверг ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

В Херсоне стали сдавать ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

26 мая в России начинается сдача ЕГЭ. В первый день школьники проходят экзамен по химии, литературе и географии.

"У нас некоторые ребята решили попробовать - например, мой старший ребенок будет сдавать ЕГЭ. Сейчас вопрос серьезный по выдаче школьных аттестатов, ведется работа. Но в частном порядке некоторые пытаются сдавать ЕГЭ", - сказал Стремоусов.

Он уточнил, что его ребенок, чтобы сдать ЕГЭ, выехал на территорию Крыма.

Стремоусов также рассказал, что обучение в последние месяцы в регионе проводилось дистанционно - учителя оказались заложниками ситуации, ведь зарплату они получали от Украины, а работали на территории, не подконтрольной Киеву. Большим вопросом остается оформление документов об окончании школы, необходимых для последующего поступления в вузы - сейчас многие выпускники из Херсонской области планируют поступление в российские университеты.

Общество,Кирилл Стремоусов,
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