В Херсоне стали сдавать ЕГЭ

Выпускники школ из Херсонской области пробуют сдавать российский Единый государственный экзамен, однако для этого приходится выезжать в соседний Крым, сообщил в четверг ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
26 мая в России начинается сдача ЕГЭ. В первый день школьники проходят экзамен по химии, литературе и географии.
"У нас некоторые ребята решили попробовать - например, мой старший ребенок будет сдавать ЕГЭ. Сейчас вопрос серьезный по выдаче школьных аттестатов, ведется работа. Но в частном порядке некоторые пытаются сдавать ЕГЭ", - сказал Стремоусов.
Он уточнил, что его ребенок, чтобы сдать ЕГЭ, выехал на территорию Крыма.
Стремоусов также рассказал, что обучение в последние месяцы в регионе проводилось дистанционно - учителя оказались заложниками ситуации, ведь зарплату они получали от Украины, а работали на территории, не подконтрольной Киеву. Большим вопросом остается оформление документов об окончании школы, необходимых для последующего поступления в вузы - сейчас многие выпускники из Херсонской области планируют поступление в российские университеты.