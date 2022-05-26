В Херсоне стали сдавать ЕГЭ

Выпускники школ из Херсонской области пробуют сдавать российский Единый государственный экзамен, однако для этого приходится выезжать в соседний Крым, сообщил в четверг ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

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26 мая в России начинается сдача ЕГЭ. В первый день школьники проходят экзамен по химии, литературе и географии.

"У нас некоторые ребята решили попробовать - например, мой старший ребенок будет сдавать ЕГЭ. Сейчас вопрос серьезный по выдаче школьных аттестатов, ведется работа. Но в частном порядке некоторые пытаются сдавать ЕГЭ", - сказал Стремоусов.

Он уточнил, что его ребенок, чтобы сдать ЕГЭ, выехал на территорию Крыма.