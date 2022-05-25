В РПН назвали штрафы за возврат в маркетплейсах необоснованными

Сделать его орган заставила информация о введении Wildberries штрафа в размере 100 рублей за каждую невыкупленную вещь в заказе. При этом в маркетплейсе отмечали, что данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа, остальным платить за возврат не придется.

«По мнению экспертов управления Роспотребнадзора по Свердловской области, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение, и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара», — прокомментировали эти сообщения в органе.

В Роспотребнадзор также добавили, что данные ситуации регулируются законом о защите прав потребителей. В частности, в нем предусмотрено, что при отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную им по договору, за исключением расходов на доставку. Если потребитель не согласен с их размером, он вправе подать претензию и даже оспорить это через суд. При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец.