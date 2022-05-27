Новый двухэтажный поезд начнет курсировать между Москвой и Феодосией

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

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"Так, с 1 по 30 июня железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на участке Домодедово - Барыбино Павелецкого направления. Работы пройдут с 00:10 до 04:00 и с 08:50 до 13:50. С 20:30 8 июня до 06:30 9 июня на станции Коломенское заменят стрелочный перевод. В будние дни с 1 по 10 июня преимущественно в ночное время - с 23:40 до 06:40 железнодорожники проведут путевые работы на участках Толстопальцево - Крекшино - Апрелевка Киевского направления", - сказали в пресс-службе.

Там же добавили, что из-за этих работ у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Кроме того, на Киевском направлении МЖД 1-2 и 5-9 июня выведен из расписания пригородный поезд № 6542 Апрелевка - Москва (отправлением в 18:08), а 2-3 и 6-10 июня поезда № 6403 Москва - Нара (в 05:32), № 6412 Нара - Москва (в 07:30).

"6-10 июня электрички № 6401 Москва - Нара (в 04:11), № 6470 Бекасово - Москва (в 05:34) и № 6409 Москва - Нара (в 07:20) не проследуют на участке Апрелевка - Москва, а № 6501 Москва - Апрелевка (в 04:55) и № 6508 Апрелевка - Москва (в 06:35) на участке Апрелевка - Солнечная. На Павелецком направлении 8 июня из расписания выведут поезда № 6729 Москва - Бирюлево (отправлением в 19:49), № 6730 Бирюлево - Москва (в 20:30), а 9-11 июня № 6635 Москва - Домодедово (в 00:25). 9 и 10 июня поезд № 6546 аэропорт Домодедово - Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово", - уточнили в МЖД.