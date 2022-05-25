Новый двухэтажный поезд начнет курсировать между Москвой и Феодосией

«Гранд Сервис Экспресс» запускает второй двухэтажный поезд «Таврия» в Крым. Он будет курсировать под номером 163/164 по маршруту Москва - Феодосия через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Это будет самый быстрый способ добраться в Крым из Москвы. Время в пути в сторону полуострова составит всего один день и три часа», - говорится в материале.