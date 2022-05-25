Новый двухэтажный поезд начнет курсировать между Москвой и Феодосией

Компания «Гранд Сервис Экспресс» с 28 мая 2022 года запустит новый двухэтажный поезд №163/164 «Таврия» между Москвой и Феодосией. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба перевозчика.
«Гранд Сервис Экспресс» запускает второй двухэтажный поезд «Таврия» в Крым. Он будет курсировать под номером 163/164 по маршруту Москва - Феодосия через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Это будет самый быстрый способ добраться в Крым из Москвы. Время в пути в сторону полуострова составит всего один день и три часа», - говорится в материале.
Как уточняется, в первый рейс из Москвы поезд №163/164 отправится 28 мая в 14:50 и прибудет в Феодосию на следующий день в 18:10. Первый рейс из Феодосии запланирован на 29 мая с отправлением в 22:00 и прибытием в Москву через день в 4:00.
Заявленная периодичность курсирования - один раз в три дня, однако «Гранд Сервис Экспресс» работает над усилением данного маршрута. Поезд продолжит курсировать до конца сентября.
В пресс-службе напомнили, что двухэтажный поезд ежедневно курсирует из Москвы в Симферополь.