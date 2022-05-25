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46 минут назад

Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет

Мослентаиещё 1

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой подали три иска на столичный университет «Синергия». Об этом сообщает издание KP.RU.

Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Фото: ЖЖЖЖ

Информация о первом иске размещена на портале судов общей юрисдикции города. Дело квалифицировано по категории 171 — защита прав потребителей. 16 мая состоялось заседание, но его результаты до сих пор не обнародованы. Еще два заявления отмечены категориями «трудовые споры» и «прочие исковые дела». При этом Тепляковы никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Журналисты издания предположили, что после потасовки Евгения Теплякова с охранниками МГУ родители юной студентки решили перевести ее в частный вуз. При этом девочка все еще числится на психологическом факультете МГУ.

Юрист и блогер Антон Папков, изучивший открытую информацию об упомянутых исках, высказал предположение, почему Тепляковы подали в суд: причиной мог стать отказ «Синергии» зачислить Алису на бюджет. Сумма, которую при таком раскладе истцы намерены отсудить у вуза, составляет не менее 100 тысяч рублей, отметил специалист.

Ранее родители Алисы Тепляковой предупредили о возможности увеличения их семьи.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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