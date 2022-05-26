При всех минусах Единого государственного экзамена (ЕГЭ), у него есть серьезный плюс — отсутствие зависимости балльной системы оценок от преподавателей высшей школы. Это дает возможность детям из любой семьи поступить в университет, написал в своем Telegram-канале глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В России рассматривают возможность выхода из Болонской системы образования. В частности, глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал ее прожитым этапом, отметив, что будущее должно быть за отечественной системой образования, в основе которой будут интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что в июне палата может обсудить вопрос выхода России из Болонской системы.

«Активно идет разговор об отмене Болонской системы и, как следствие, ЕГЭ. Горячо поддерживаю эту инициативу, но при одном «но». При всех минусах ЕГЭ — он обладал очень серьёзным плюсом: балльная система оценок не зависела от преподавателей высшей школы», - отметил Хинштейн.

Это позволяет поступать в университеты большому числу детей из глубинки в силу только своих способностей, а не блату или знакомствам.

«Да простят меня профессора и доценты, но степень коррумпированности в вузах — более, чем высок. Поступить в престижный вуз абитуриенту из простой семьи — до ЕГЭ было почти невозможно», — подчеркнул парламентарий.

При отмене ЕГЭ нельзя возвращать вузовскую монополию на прием студентов, считает Хинштейн. Соответствующий механизм должен быть четко выработан, он не должен зависеть от субъективности профессорско-преподавательского состава, заключил депутат.