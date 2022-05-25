Визовый центр Италии остановил прием документов у части россиян

Визовый центр Италии в Москве больше не будет принимать документы на визу у ряда граждан в связи с отсутствием возможности провести оплату консульского сбора. Это следует из сообщения на сайте Визового центра.

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«В связи с временной невозможностью Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, Визовый центр Италии не может принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор», - говорится в сообщении.

Подать документы все еще имеют возможность только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и «на руках в распечатанном бумажном виде», а также те, кто освобожден от уплаты консульского сбора.

Ранее сообщалось, что визовые центры Испании в России сняли все ограничения на подачу документов для получения визы для поездки в страну, которые действовали в период пандемии.