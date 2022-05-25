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31 минуту назад

Пока вы спали: угроза новый вспышки COVID-19 и начало параллельного импорта

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: излишнее укрепление рубля и начало параллельного импорта
Фото: ТАССТАСС

Российские компании начали параллельный импорт

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Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в рамках параллельного импорта начала ввозить в страну тестовые партии товаров без согласия правообладателей. Об этом пишет газета «Известия».

Однако продукция Apple не входит в эти поставки из-за серьезных рисков, что купленная в других странах техника этого производителя может не заработать в России. Источники издания отметили, что в магазинах пока доступны смартфоны Apple, но это поставки, которые были сделаны до февраля 2022 года.

Как сдержать укрепление рубля

Российская национальная валюта 24 мая обновила рекорд, укрепившись к доллару до 56,5 рубля. Однако сильный рубль грозит проблемами ряду отраслей российской экономики, например, свиноводству. Каким образом можно воспрепятствовать излишнему укреплению нацвалюты, разбирались «Известия».

Всего с начала месяца доллар ослабел к рублю более чем на 20%, основной причиной этого стал обвал импорта из-за антироссийских санкций. По данным экспертов, укреплению нацвалюты должны воспрепятствовать масштабный параллельный импорт, ослабление требований по продаже выручки экспортеров и возвращение на рынок нерезидентов. При этом возможности ЦБ по сдерживанию роста курса рубля ограничены.

Чем грозит ЕС конфискация замороженных российских активов?

В профильных ведомствах стран ЕС отметили, что пока нет оснований для изъятия замороженного в связи с санкциями имущества россиян и передачи его Киеву. Однако в ЕС работают над созданием такого механизма, пишут «Известия».

При этом опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что в долгосрочной перспективе такой шаг подорвет доверие инвесторов, в том числе из Китая. Также ЕС придется учитывать, что Москва «может пойти на встречные шаги и национализировать оставшуюся собственность европейских компаний в России», отметили они.

Стоит ли опасаться новой вспышки COVID-19

По данным оперштаба, коллективный иммунитет к коронавирусу упал с 63,2 до 36,8%. Просели и темпы вакцинации. Стоит ли опасаться новой вспышки COVID-19, разбирались «Известия».

Специалисты Роспотребнадзора и вирусологи отметили, что коронавирус в России постепенно отступает, но сколько продлится затишье пока предсказать сложно. К осени организму следует «напомнить» о существовании COVID-19 и привиться, если подойдет срок, уверены специалисты.

Россия откажется от Болонской системы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской и создать «собственную уникальную систему образования». А в Госдуме и Совете федерации готовят законопроекты, предусматривающие возврат к специалитету, сообщает «Коммерсант».

При этом представители вузов пока не прокомментировали эту инициативу, а ряд экспертов уверен, что выход из Болонского соглашения кардинально не изменит сложившуюся сейчас ситуацию.

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