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36 минут назад

В Калуге на территории храма появилась шашлычная. Видео

Александр Кузьмин

В Калуге на территории православного храма появилась шашлычная. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео. Уточняется, что кафе быстрого питания с названием «По пути» установили у церкви Жён-Мироносиц.

«Это в рамках сотрудничества. К сожалению, храм наш находится в очень тяжком финансовом положении, и некоторые месяцы мы даже на зарплату сотрудникам еле-еле собираем, поэтому было такое сотрудничество с нашими калужанами создано. Они там занимаются продажей съестных припасов. Согласны, что не совсем красиво это нарисовали, вот это «По пути». Это они уберут, название изменят. Там шашлык, шаурму делают. Пока только открылось, продавец нашей веры будет. Сделано это именно для того, чтобы храм мог хоть каким-то образом концы с концами сводить, только для этого», – пояснили ситуацию «Подъему» в самом храме.

Общество,Видео,
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