«Это в рамках сотрудничества. К сожалению, храм наш находится в очень тяжком финансовом положении, и некоторые месяцы мы даже на зарплату сотрудникам еле-еле собираем, поэтому было такое сотрудничество с нашими калужанами создано. Они там занимаются продажей съестных припасов. Согласны, что не совсем красиво это нарисовали, вот это «По пути». Это они уберут, название изменят. Там шашлык, шаурму делают. Пока только открылось, продавец нашей веры будет. Сделано это именно для того, чтобы храм мог хоть каким-то образом концы с концами сводить, только для этого», – пояснили ситуацию «Подъему» в самом храме.