Голикова назвала национальную идею России

В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России. Так, например, в стране существует пособие для будущих мам. Данное пособие выплачивается каждый месяц с 12-й недели беременности. Его размер равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе.