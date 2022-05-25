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13 минут назад

Голикова назвала многодетную семью национальной идеей России

Вечерняя Москваиещё 1

Национальной идеей России является многодетная семья. Об этом в среду, 25 мая, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Голикова назвала национальную идею России
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, российские власти приложат максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для рождения детей в стране.

— Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России, — сообщила вице-премьер.

Он добавила, что правительство РФ должно соблюдать социальные гарантии семей с детьми и обеспечивать им комфортный уровень жизни, передает РИА Новости.

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В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России. Так, например, в стране существует пособие для будущих мам. Данное пособие выплачивается каждый месяц с 12-й недели беременности. Его размер равен половине прожиточного минимума трудоспособного населения, который установлен в регионе.

Общество,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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