Стало известно о желающих переехать в РФ американцах и немцах

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах, немцах и христианах с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.
«К нам обратилась группа «американских американцев», которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам», — заявил Примаков.
Глава ведомства подчеркнул, что Россия им кажется «потенциальным убежищем» от современной западной культуры. Он уточнил, что граждане США собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах России, однако планам помешала текущая экономическая и политическая ситуация.
Примаков также рассказал о христианах с Ближнего Востока, которые в 2014-2015 годах хотели переселиться в Крым, и упомянул желающих вернуться в Россию немцев, потомков русских немцев с Поволжья.
«У нас и немцы есть, которые хотят вернуться. Потомки тех русских немцев, которые живут в Германии, многие хотят вернуться. У нас есть прям письма от таких людей», — добавил он.