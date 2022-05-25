Стало известно о желающих переехать в РФ американцах и немцах

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах, немцах и христианах с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

«К нам обратилась группа «американских американцев», которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам», — заявил Примаков.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия им кажется «потенциальным убежищем» от современной западной культуры. Он уточнил, что граждане США собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах России, однако планам помешала текущая экономическая и политическая ситуация.

Примаков также рассказал о христианах с Ближнего Востока, которые в 2014-2015 годах хотели переселиться в Крым, и упомянул желающих вернуться в Россию немцев, потомков русских немцев с Поволжья.