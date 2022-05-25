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47 минут назад

Стало известно о желающих переехать в РФ американцах и немцах

Елена Прошина

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах, немцах и христианах с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно о желающих переехать в РФ американцах и немцах
Фото: ReutersReuters

«К нам обратилась группа «американских американцев», которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам», — заявил Примаков.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия им кажется «потенциальным убежищем» от современной западной культуры. Он уточнил, что граждане США собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах России, однако планам помешала текущая экономическая и политическая ситуация.

Примаков также рассказал о христианах с Ближнего Востока, которые в 2014-2015 годах хотели переселиться в Крым, и упомянул желающих вернуться в Россию немцев, потомков русских немцев с Поволжья.

«У нас и немцы есть, которые хотят вернуться. Потомки тех русских немцев, которые живут в Германии, многие хотят вернуться. У нас есть прям письма от таких людей», — добавил он.

Общество,Евгений Примаков,Россотрудничество,
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