В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Россияне стали больше курить

Секрет Фирмыиещё 3

Каждый восьмой (13%) курящий россиянин за последние 3 месяца увеличил потребление табака. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. По данным аналитиков, схожая тенденция наблюдалась и в апреле 2020 года — в разгар локдауна. Тогда 14% опрошенных признались, что их вредная привычка усилилась. Мужчины традиционно продолжают курить больше женщин.

Россияне стали больше курить в последние три месяца
Фото: PixabayPixabay

Результаты опроса показали, что те, кто планирует бросить курить, выкуривают в среднем по 12 сигарет ежедневно. Курильщики, которые не намерены завязывать, — по 15. Показатель превышает данные 2021 года на 2 сигареты.

Мужчины, планирующие отказаться от табака, выкуривают в среднем по 13 сигарет в сутки, женщины — по 8. Те, кто не собирается отказываться от никотина, — по 16 и 13 сигарет соответственно.

В апреле стало известно, что россияне стали покупать больше контрафактных сигарет. Речь идёт как о нелегальной (то есть произведённой на официальном предприятии, но не для продажи в России), так и о контрафактной продукции.

Ранее «Секрет» писал, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил унифицировать пачки сигарет ради борьбы с курением. По его мнению, все упаковки должны быть в одинаковой и неяркой расцветке. По задумке парламентария, на пачках сигарет не будет логотипа того или иного бренда — останется только его название.

Общество,Султан Хамзаев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители