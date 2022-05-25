Россияне стали больше курить в последние три месяца

Каждый восьмой (13%) курящий россиянин за последние 3 месяца увеличил потребление табака. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. По данным аналитиков, схожая тенденция наблюдалась и в апреле 2020 года — в разгар локдауна. Тогда 14% опрошенных признались, что их вредная привычка усилилась. Мужчины традиционно продолжают курить больше женщин.

Фото: Pixabay Pixabay

Результаты опроса показали, что те, кто планирует бросить курить, выкуривают в среднем по 12 сигарет ежедневно. Курильщики, которые не намерены завязывать, — по 15. Показатель превышает данные 2021 года на 2 сигареты.

Мужчины, планирующие отказаться от табака, выкуривают в среднем по 13 сигарет в сутки, женщины — по 8. Те, кто не собирается отказываться от никотина, — по 16 и 13 сигарет соответственно.

В апреле стало известно, что россияне стали покупать больше контрафактных сигарет. Речь идёт как о нелегальной (то есть произведённой на официальном предприятии, но не для продажи в России), так и о контрафактной продукции.