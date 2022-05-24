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53 минуты назад

Никита Ефремов рассказал о борьбе с депрессией после ареста отца

Елена Прошина

Актер Никита Ефремов в монологе для «Кинопоиска» впервые рассказал о борьбе с депрессией после ареста отца и последующим за ним судом и вынесением приговора. Он признался, что справиться с ситуацией ему помогла медитация.

Никита Ефремов рассказал о борьбе с депрессией после ареста отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, я на виду. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это все постоянно было в голове. И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией», — поделился Ефремов.

Он добавил, что к медитативным практикам прибегает уже четыре года, он пришел к ним, когда перестал употреблять алкоголь и наркотические препараты. По мнению Ефремова, медитация и актерская деятельность схожи, потому что и там и там приходится «смотреть в свои собственные страхи, проблемы и не отводить глаза».

В настоящее время актер ведет активную профессиональную деятельность. В частности, сейчас на экраны вышли два сериала с его участием «Оффлайн» и «Нулевой пациент».

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Напомним, что в июне 2020 года его отец — актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет.

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