"Прожитый этап": в РФ захотели отказаться от Болонской системы образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что будущее России «за собственной уникальной системой». Его слова ТАСС привели в пресс-службе ведомства.

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«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал Фальков.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что считает целесообразным отказаться от Болонской системы образования в РФ и вернуться к отечественной модели. По его словам, российских студентов и преподавателей сейчас «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».