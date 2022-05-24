"Прожитый этап": в РФ захотели отказаться от Болонской системы образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что будущее России «за собственной уникальной системой». Его слова ТАСС привели в пресс-службе ведомства.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал Фальков.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что считает целесообразным отказаться от Болонской системы образования в РФ и вернуться к отечественной модели. По его словам, российских студентов и преподавателей сейчас «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».
Напомним, что РФ присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривал двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру, однако в России также оставили подготовку кадров по уровню специалитета.