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1 час назад

"Прожитый этап": в РФ захотели отказаться от Болонской системы образования

Елена Прошина

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что будущее России «за собственной уникальной системой». Его слова ТАСС привели в пресс-службе ведомства.

"Прожитый этап": в РФ захотели отказаться от Болонской системы образования
Фото: ТАССТАСС

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал Фальков.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что считает целесообразным отказаться от Болонской системы образования в РФ и вернуться к отечественной модели. По его словам, российских студентов и преподавателей сейчас «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

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Напомним, что РФ присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривал двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру, однако в России также оставили подготовку кадров по уровню специалитета.

Общество,Валерий Фальков,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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