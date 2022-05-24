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16 минут назад

Россияне признались в недоверии туроператорам

Lenta.ru

Только 30 процентов российских туристов признались, что доверяют туроператорам и агентам. Об этом стало известно из исследования Ipsos, пишет «Коммерсантъ».

Россияне признались в недоверии туроператорам
Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что это минимальное значение в отрасли — главной причиной называются крупные долги перед клиентами. Больше остальных россияне доверяют железнодорожным перевозчикам — 55 процентов, следом идут сервисы онлайн-бронирования билетов — 44 процента. На третьем месте авиакомпании — 43 процента, затем отели — 41 процент и сервисы бронирования гостиниц — 38 процентов.

По данным Ростуризма, из-за ограничений в пандемию долги туроператоров перед туристами составляли 44 миллиарда рублей, к началу 2022 года задолженность удалось сократить до 6,5 миллиарда рублей. Однако из-за геополитического кризиса и сокращения зарубежных полетов общий размер невыполненных обязательств снова вырос до 40 миллиардов рублей.

Тем не менее эксперты отрицают реальный кризис доверия среди путешественников. По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, массовых случаев отказа туристов от услуг операторов в пользу самостоятельных бронирований не наблюдается. Такую же точку зрения разделяет и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин: он полагает, что из-за сложностей с логистикой и ограничений на работу банковских карт за рубежом россияне, наоборот, будут чаще планировать отдых через агентов.

Ранее в мае в Ростуризм оценили стоимость путевок по стране. Так, самой бюджетной была названа семидневная поездка в трехзвездочную гостиницу Крыма или Кубани с трехразовым питанием — путешествие обойдется двум туристам от 30–40 тысяч рублей.

Общество,Наталья Осипова,Дмитрий Горин,Коммерсант,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,
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