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42 минуты назад

В Воронежской области пройдут сотни мероприятий в честь 350-летия Петра I

Lenta.ru

В Воронежской области весной и летом 2022 года пройдут сотни мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент культуры правительства региона.

В Воронеже пройдут сотни мероприятий в честь 350-летия Петра I
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в департаменте, всего запланировано более 300 мероприятий, в том числе фестивали и спектакли. При этом самые крупные из них состоятся в Воронеже 27, 28 мая и 4 июня.

Так, 27 мая на площадке у театра кукол «Шут» зрители смогут увидеть премьеру интерактивного спектакля под открытым небом «Как Петр I флот строил». На следующий день, 28 мая, на площади Ленина пройдет торжественная церемония открытия года Петра I, которая завершится концертом с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

В начале июня в Центральном парке появится «Петровская деревня». На площадке воссоздадут быт петровской эпохи: посетители смогут увидеть костюмы тех времен и утварь. Также будут работать тематические фотозоны.

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