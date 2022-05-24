В Казани приступили к ремонту Кремля

Противоаварийные работы, включающие разбор частей крепостной стены и одной из башен, начаты в кремле Казани. Проход вдоль участка стены будет перекрыт, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Казанский Кремль".
"В рамках противоаварийных мероприятий начались работы по разбору верха у Пятигранной башни. Обкладка этой башни, которая была выложена в один слой, за время эксплуатации отошла от основания. На данный момент по проекту противоаварийных работ разбирается бетонное покрытие башни", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что аналогичные работы ведутся на прясле 6-7 между Северо-западной круглой и Тайницкой башнями, которое находится в аварийном состоянии - отходит кирпичная обкладка от основной стены.
"В свое время была заменена внутренняя облицовка. На данный момент очередь за внешней обкладкой стены на этом участке. Там предстоит разбор не только верхней части, но и наружной обкладки стены по всей высоте, которая частично была каменной и частично кирпичной", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в связи с ремонтными работами внешний проход вдоль крепостных стен на этом участке перекрыт.
Подчеркивается, что Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение противоаварийных работ.