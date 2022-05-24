В Казани приступили к ремонту Кремля

"В свое время была заменена внутренняя облицовка. На данный момент очередь за внешней обкладкой стены на этом участке. Там предстоит разбор не только верхней части, но и наружной обкладки стены по всей высоте, которая частично была каменной и частично кирпичной", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в связи с ремонтными работами внешний проход вдоль крепостных стен на этом участке перекрыт.