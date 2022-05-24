Прокуратура заинтересовалась информацией о многоэтажном жилом доме в Салехарде, который в ветреную погоду подпирают краном. Видео со зданием, в которое упирается строительная конструкция, распространяется в российских новостных Telegram-каналах.
По данным РИА Новости, в городской администрации ситуацию объяснили тем, что застройщик использовал технику в качестве предупредительных мер, чтобы ветер не повредил обшивку здания.
«После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», – заверили в мэрии Салехарда.