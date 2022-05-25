Более 1,8 млн билетов продали в музеях России по Пушкинской карте

Посетители музеев приобрели по Пушкинской карте более 1,8 млн билетов на сумму почти 730 млн рублей с начала работы программы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

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"В музеи куплено 1 887 070 билетов на сумму 729 918 287 рублей", - указано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, рейтинг самых популярных среди владельцев Пушкинской карты музеев возглавила Государственная Третьяковская галерея, где было куплено в рамках программы более 140 тыс. билетов. На посещение экспозиции Государственного Эрмитажа куплено более 57 тыс. билетов. А в Государственный мемориальный музей А. А. Кадырова приобретено более 47 тыс. билетов.

Всего в программе "Пушкинская карта" участвует 6 141 учреждение культуры, из них 1 435 музеев и 849 театров.