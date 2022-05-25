Более 1,8 млн билетов продали в музеях России по Пушкинской карте

Посетители музеев приобрели по Пушкинской карте более 1,8 млн билетов на сумму почти 730 млн рублей с начала работы программы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
"В музеи куплено 1 887 070 билетов на сумму 729 918 287 рублей", - указано в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, рейтинг самых популярных среди владельцев Пушкинской карты музеев возглавила Государственная Третьяковская галерея, где было куплено в рамках программы более 140 тыс. билетов. На посещение экспозиции Государственного Эрмитажа куплено более 57 тыс. билетов. А в Государственный мемориальный музей А. А. Кадырова приобретено более 47 тыс. билетов.
Всего в программе "Пушкинская карта" участвует 6 141 учреждение культуры, из них 1 435 музеев и 849 театров.
Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, 1 февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.