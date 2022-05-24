В России резко подскочил спрос на услуги психологов

Россияне стали чаще интересоваться услугами психологов и психотерапевтов. Об этом корреспонденту «Газеты.ru» рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито услуги» Иван Чулков. Он добавил, что вдвое увеличилось и число предложений таких услуг на площадке. С апреля 2021 года объявлений стало больше на 106%. Чаще всего психологи оказываются нужны столичным жителям.

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Сильнее всего спрос на психологов и психотерапевтов вырос в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге. При этом самое больше количество объявлений размещали соответствующие специалисты из Воронежа, Ульяновска, Тюмени, Иркутска и Ярославля.

«Средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на "Авито услугах" по стране начинается от 1500 рублей», — рассказал Чулков.

Эксперт объяснил, что интерес к услугам психологов вырос ещё благодаря возможности дистанционных занятий. Теперь получать профессиональные консультации можно и по видеосвязи, что облегчило работу и самим консультантам. Это же позволило принимать больше пациентов.

По словам Чулкова, в ближайшем будущем тенденция роста спроса на психологические консультации сохранится, потому что люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье.