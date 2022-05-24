В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
11 минут назад

В России подскочил спрос на психологов

Секрет Фирмы

Россияне стали чаще интересоваться услугами психологов и психотерапевтов. Об этом корреспонденту «Газеты.ru» рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито услуги» Иван Чулков. Он добавил, что вдвое увеличилось и число предложений таких услуг на площадке. С апреля 2021 года объявлений стало больше на 106%. Чаще всего психологи оказываются нужны столичным жителям.

В России резко подскочил спрос на услуги психологов
Фото: из открытых источников из открытых источников

Сильнее всего спрос на психологов и психотерапевтов вырос в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Екатеринбурге. При этом самое больше количество объявлений размещали соответствующие специалисты из Воронежа, Ульяновска, Тюмени, Иркутска и Ярославля.

«Средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на "Авито услугах" по стране начинается от 1500 рублей», — рассказал Чулков.

Эксперт объяснил, что интерес к услугам психологов вырос ещё благодаря возможности дистанционных занятий. Теперь получать профессиональные консультации можно и по видеосвязи, что облегчило работу и самим консультантам. Это же позволило принимать больше пациентов.

По словам Чулкова, в ближайшем будущем тенденция роста спроса на психологические консультации сохранится, потому что люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье.

Ранее «Секрет» сообщал, что самыми «депрессивными» городами России стали Москва и Санкт-Петербург. Исследователи изучили спрос на антидепрессанты. Оказалось, что в приёме таких препаратов нуждается каждый восьмой москвич.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители