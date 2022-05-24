Ученую отмечают, что это всего лишь один из видов гало, для возникновения которого нужно три условия: солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом; в небе должны присутствовать перистые облака; а плоские шестигранные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально.