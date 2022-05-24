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8 минут назад

ВЦИОМ: высыпаться и восстанавливать силы получается у каждого второго россиянина

ТАССиещё 1

Каждому второму россиянину удается высыпаться и восстанавливать свои силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник.

Стало известно, сколько россиян придерживаются здорового образа жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным опроса, высыпаться и восстанавливать силы получается у 56% опрошенных. С переменным успехом это удается четверти опрошенных, а каждому пятому - скорее не удается. "Чаще режим сна и отдыха соблюдают представители старшего поколения (71%). Сложнее ситуация со сном у молодежи: 37% 18-24-летних успевают набраться сил лишь время от времени, у 30% 25-34-летних отдохнуть скорее не получается", - говорится в результатах исследования.

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Более 40% россиян также заявили, что оценивают свою ежедневную активность как высокую и скорее высокую. Умеренной ее назвали 45% респондентов, а низкой или скорее низкой - всего 13%. Активный образ жизни ведут преимущественно молодые люди в возрасте 25-34 лет, мужчины и жители сел.

По мнению большинства россиян (87%), они осознанно подходят к потреблению продуктов питания. Так, правильного питания удается придерживаться 40%. Иногда следят за своим рационом 28%, а каждый восьмой (12%) даже не стремится обзаводиться полезными пищевыми привычками. "Приверженцами правильного питания чаще являются граждане старшего возраста (48%), россияне с высшим и неоконченным высшим образованием и жители мегаполисов (по 46%)", - выяснили исследователи.

При этом в медицинские организации треть опрошенных россиян обращаются только в случае острой необходимости. Почти вдвое реже приходят на прием, когда не удается справиться с возникшими жалобами самостоятельно, - такой ответ дали 18% респондентов. Сразу при возникновении жалоб или обострении хронических заболеваний к врачу идут 17% россиян. Наименее распространенный мотив похода к врачу - регулярный контроль состояния здоровья, его придерживаются только 14%. Профилактические осмотры чаще проходят граждане в возрасте 60 лет и старше, россияне с хорошим материальным положением, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен специально для IV Международного конгресса "Health age. Активное долголетие" в формате телефонного интервью 17 мая 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность не превышает 2,5%.

Общество,ВЦИОМ,
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