В России впервые за долгое время начали снижаться цены

Росстат впервые с лета 2021 года зафиксировал снижение цен на продукты и непродовольственные товары. За 7 дней с 14 по 20 мая индекс потребительских цен в России уменьшился на 0,02%. В последний раз подобное происходило в августе 2021 года, тогда недельная дефляция составила 0,01%. Сейчас сильнее всего в России подешевели фрукты и овощи (в среднем их стоимость снизилась на 1,4%). Это нетипично для мая: по словам экспертов, снижение цен характерно для августа или сентября, после сбора урожая. Но в этот раз на цены повлияло укрепление рубля.

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По данным Росстата, с начала мая цены выросли на 0,13%, с начала года — на 11,82%. В годовом выражении инфляция снижается вторую неделю подряд.

За последнюю неделю плодоовощная продукция стала дешевле на 1,4%. Огурцы подешевели на 9,4%, капуста — на 6,2%, томаты — на 4,3%. Также снизились цены на бытовую технику (смартфоны — на 1,5%, телевизоры — на 0,9%).

Эксперты, опрошенные Forbes, заявили, что для мая дефляция нетипична, в отличие от августа или сентября, когда в магазины приходит новый урожай. По словам экономиста «Ренессанс Капитала» Софьи Донец, на цены повлияло укрепление рубля и снижение спроса. При этом к осени может случиться вторая волна инфляции.

«Дефляционные риски заставляют потребителей откладывать покупки в расчёте на то, что цены ещё снизятся, в результате спрос дополнительно сокращается. Это, безусловно, дестабилизирует производителей. На фоне ажиотажного спроса в марте сейчас экономику будто бы качнуло в противоположную сторону, это чревато дополнительным замедлением экономической активности в последующие месяцы», — сообщила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.