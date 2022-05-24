В России появится государственная система учета и контроля мусора

В России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволит жестче контролировать мусор. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

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Новая система сделает отрасль прозрачнее — она автоматизирует учет мусора, усилит контроль состояния полигонов, сортировочных центров и перерабатывающих ТКО заводов. Также она позволит отследить количество заключенных договоров и ознакомиться с тарифами в разных регионах.

В системе будет содержаться информация об источниках образования мусора, местах, объемах их накопления и объектах обработки. В нее войдут несколько подсистем, основная из которых — электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО. Она будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в перечень которых войдут информационная система жилищно-коммунального хозяйства и электронные модели территориальных схем обращения с отходами.

Соответствующее положение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. С частью информации можно будет ознакомиться на официальном сайте системы. За разработку и развитие механизма будет отвечать публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Для работающих в отрасли региональных операторов и индивидуальных предпринимателей будут созданы личные кабинеты.