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23 минуты назад

В России начнут жестче контролировать мусор

Lenta.ru

В России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволит жестче контролировать мусор. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

В России появится государственная система учета и контроля мусора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новая система сделает отрасль прозрачнее — она автоматизирует учет мусора, усилит контроль состояния полигонов, сортировочных центров и перерабатывающих ТКО заводов. Также она позволит отследить количество заключенных договоров и ознакомиться с тарифами в разных регионах.

В системе будет содержаться информация об источниках образования мусора, местах, объемах их накопления и объектах обработки. В нее войдут несколько подсистем, основная из которых — электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО. Она будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в перечень которых войдут информационная система жилищно-коммунального хозяйства и электронные модели территориальных схем обращения с отходами.

Соответствующее положение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. С частью информации можно будет ознакомиться на официальном сайте системы. За разработку и развитие механизма будет отвечать публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Для работающих в отрасли региональных операторов и индивидуальных предпринимателей будут созданы личные кабинеты.

В апреле в России предложили платить за вывоз мусора по-новому. Генеральная прокуратура призвала перестать учитывать площадь жилья при начислении платы. Предполагается, что мера поможет снизить остроту проблем в сфере обращения с ТКО.

Общество,Михаил Мишустин,
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