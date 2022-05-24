ВОЗ и Красный крест перестали поставлять в ЛДНР жизненно важные лекарства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарственные препараты, сообщает РИА «Новости».
Речь идет о лекарствах от ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и диабета. По информации агентства, уведомление о прекращении поставок получили главные врачи профильных учреждений ДНР и ЛНР.
По оценке медиков, есть риск, что уже скоро больные в Донбассе останутся без лекарств, необходимых им для выживания, в том числе без инсулина.
Министры здравоохранения ДНР и ЛНР проинформированы об остановке поставок препаратов по гуманитарным линиям ВОЗ и МККК.
Накануне, 23 мая, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, с просьбой предоставить сведения о российских военнопленных на Украине. В МККК пообещали рассмотреть обращение Москальковой в ближайшее время.