ВОЗ и Красный крест перестали поставлять в ЛДНР жизненно важные лекарства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарственные препараты, сообщает РИА «Новости».

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Речь идет о лекарствах от ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и диабета. По информации агентства, уведомление о прекращении поставок получили главные врачи профильных учреждений ДНР и ЛНР.

По оценке медиков, есть риск, что уже скоро больные в Донбассе останутся без лекарств, необходимых им для выживания, в том числе без инсулина.

Министры здравоохранения ДНР и ЛНР проинформированы об остановке поставок препаратов по гуманитарным линиям ВОЗ и МККК.