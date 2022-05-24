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56 минут назад

ВОЗ и Красный крест перестали поставлять в ЛДНР жизненно важные лекарства

Вероника Полынина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарственные препараты, сообщает РИА «Новости».

ВОЗ и Красный крест перестали поставлять в ЛДНР жизненно важные лекарства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о лекарствах от ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и диабета. По информации агентства, уведомление о прекращении поставок получили главные врачи профильных учреждений ДНР и ЛНР.

По оценке медиков, есть риск, что уже скоро больные в Донбассе останутся без лекарств, необходимых им для выживания, в том числе без инсулина.

Министры здравоохранения ДНР и ЛНР проинформированы об остановке поставок препаратов по гуманитарным линиям ВОЗ и МККК.

Накануне, 23 мая, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, с просьбой предоставить сведения о российских военнопленных на Украине. В МККК пообещали рассмотреть обращение Москальковой в ближайшее время.

Общество,Петер Маурер,Татьяна Москалькова,ВОЗ,Международный комитет Красного Креста,
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