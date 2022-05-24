Пока вы спали: особый статус поляков на Украине и новые локдауны в ЕС

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Особый статус поляков на Украине

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Желание президента Владимира Зеленского приравнять права граждан Польши к украинцам, за исключением права голоса, и разрешить им занимать должности на госслужбе и в судебной системе может привести к росту зависимости от Варшавы и потере «остатков суверенитета». Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Политологи напомнили, что с территориями Западной Украиной Польша связывает свое региональное лидерство и региональное значение, роль внутри Европейского союза. С учетом уже анонсированного снятия таможенных границ между Польшей и Украиной польский капитал сможет окончательно захватить украинский товарный рынок, а слабость гривны приведет к росту интереса к злотому.

Новые локдауны в Европе

Стремительное распространение в мире оспы обезьян может обернуться новыми локдаунами в Европе, что поможет европейским странам в противостоянии с Россией. В перспективах развития ситуации вокруг обезьяньей оспы разбирались «Известия».

По мнению экспертов, ограничение передвижения жителей ЕС в связи с оспой обезьян может стать одним из вариантов снижения использования энергоресурсов, поставки которых ограничены из-за антироссийских санкций. Вторая задача — прекратить военные действия на Украине, распространив или объявив массовое инфицирование на данной территории, отметили они.

НАТО разрабатывает новую стратегическую концепцию

На саммите НАТО в Лиссабоне, который пройдет 28–30 июня, ожидается утверждение новой стратегической концепции, в которой Россия будет обозначена как «непосредственная угроза». Как развиваются отношения Североатлантического альянса и НАТО, разбирались «Известия».

Издание напомнило, что долгое время отношения России и НАТО рассматривались как партнерские, однако «критическим рубежом стал второй украинский майдан 2013–2014 годов». «На сегодня можно констатировать, что в Европе развернулся полноценный военно-политический кризис, чреватый новым столкновением ядерных держав», - отмечается в статье.

Семь банков России попали в топ крупнейших эквайеров Европы

Семь российских банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк, «Русский стандарт» и Промсвязьбанк - по итогам 2021 года вошли в число 45 крупнейших европейских эквайеров. Первую строчку рейтинга шестой раз подряд занял Сбербанк. Об этом со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report сообщают «Известия».

Эксперты прогнозируют, что позиции российских банков в международных рейтингах ухудшатся из-за ухода Visa и Mastercard, а также невозможности проводить платежи через Apple Pay и Google Pay. Однако в Сбере рассчитывают, что сохранят статус крупнейшего эквайера Европы и по итогам 2022 года.

Иран заподозрил Израиль в организации убийства полковника КСИР

Иран пообещал отомстить за убийство в Тегеране полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайада Ходаи, назвав организатором покушения «сионистский режим». Об этом пишет «Коммерсант».