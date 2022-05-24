В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
14 минут назад

Пока вы спали: особый статус поляков на Украине и новые локдауны в ЕС

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: особый статус поляков на Украине и новые локдауны в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Особый статус поляков на Украине

Видео дня

Желание президента Владимира Зеленского приравнять права граждан Польши к украинцам, за исключением права голоса, и разрешить им занимать должности на госслужбе и в судебной системе может привести к росту зависимости от Варшавы и потере «остатков суверенитета». Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Политологи напомнили, что с территориями Западной Украиной Польша связывает свое региональное лидерство и региональное значение, роль внутри Европейского союза. С учетом уже анонсированного снятия таможенных границ между Польшей и Украиной польский капитал сможет окончательно захватить украинский товарный рынок, а слабость гривны приведет к росту интереса к злотому.

Новые локдауны в Европе

Стремительное распространение в мире оспы обезьян может обернуться новыми локдаунами в Европе, что поможет европейским странам в противостоянии с Россией. В перспективах развития ситуации вокруг обезьяньей оспы разбирались «Известия».

По мнению экспертов, ограничение передвижения жителей ЕС в связи с оспой обезьян может стать одним из вариантов снижения использования энергоресурсов, поставки которых ограничены из-за антироссийских санкций. Вторая задача — прекратить военные действия на Украине, распространив или объявив массовое инфицирование на данной территории, отметили они.

НАТО разрабатывает новую стратегическую концепцию

На саммите НАТО в Лиссабоне, который пройдет 28–30 июня, ожидается утверждение новой стратегической концепции, в которой Россия будет обозначена как «непосредственная угроза». Как развиваются отношения Североатлантического альянса и НАТО, разбирались «Известия».

Издание напомнило, что долгое время отношения России и НАТО рассматривались как партнерские, однако «критическим рубежом стал второй украинский майдан 2013–2014 годов». «На сегодня можно констатировать, что в Европе развернулся полноценный военно-политический кризис, чреватый новым столкновением ядерных держав», - отмечается в статье.

Семь банков России попали в топ крупнейших эквайеров Европы

Семь российских банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк, «Русский стандарт» и Промсвязьбанк - по итогам 2021 года вошли в число 45 крупнейших европейских эквайеров. Первую строчку рейтинга шестой раз подряд занял Сбербанк. Об этом со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report сообщают «Известия».

Эксперты прогнозируют, что позиции российских банков в международных рейтингах ухудшатся из-за ухода Visa и Mastercard, а также невозможности проводить платежи через Apple Pay и Google Pay. Однако в Сбере рассчитывают, что сохранят статус крупнейшего эквайера Европы и по итогам 2022 года.

Иран заподозрил Израиль в организации убийства полковника КСИР

Иран пообещал отомстить за убийство в Тегеране полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайада Ходаи, назвав организатором покушения «сионистский режим». Об этом пишет «Коммерсант».

В день убийства Ходаи в СМИ появилась информация, что КСИР совместно с Министерством разведки страны обезвредил группировку, работавшую в интересах спецслужб Израиля. При этом власти Израиля официально смерть полковника не комментируют.

Общество,Владимир Зеленский,Visa,Коммерсант,Тинькофф банк,Альфа-банк,НАТО,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Google,Сбербанк России,Apple,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители