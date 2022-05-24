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8 минут назад

Россияне предпочли остаться летом на родине

Секрет Фирмы

Лишь 8% россиян планируют провести летний отдых за границей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос от банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах». Эксперты собрали данные 1000 россиян от 18 до 65 лет, которые живут в городах с населением от 100 000 человек. О планах пойти летом в отпуск заявили 47% респондентов. Каждый четвёртый (27%) планирует поехать на российские курорты. Ещё 18% будут просто путешествовать по России.

Стало известно, где россияне планируют провести лето
Фото: UnsplashUnsplash

В Турцию, Египет и другие доступные для поездок страны поедут 8% респондентов, 24% отпускников будут отдыхать на даче, а 20% — дома.

В Москве и Московской области доля летних отпускников составила 56%, на Дальнем Востоке — 34%. Более четверти россиян (27%) пока не решили, как проведут лето, столько же (26%) вообще не планируют отдыхать.

Большинство опрошенных (40%) проведут лето там, где планировали и до начала российской спецоперации на Украине. 24% заявили, что отказались от поездки или изменили маршрут, а ещё 8% вовсе отменили планы.

Из тех, кто планирует отпуск, 28% рассчитывают потратить не более 30 000 рублей. Ещё 23% надеются на сумму не более 50 000 рублей, столько же человек запланировали траты от 50 000 до 100 000 рублей. До 150 000 рублей готовы потратить на летние каникулы 8% опрошенных, а более 150 000 рублей — 5%. Тех, кто вовсе не намерен тратиться на отпуск, оказалось 14%.

Ранее в Госдуме предложили дать дополнительную неделю оплачиваемого отпуска россиянам, которые выбирают отдых внутри страны. Эта мера поможет поддержать внутренний туризм, считает автор инициативы.

Общество,ФК Открытие,Росгосстрах,Госдума,
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