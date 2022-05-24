В России вышел первый в мире сборник рассказов, написанный нейросетью

Российское издательство Individuum выпустило первый в мире сборник рассказов, написанный человеком в соавторстве с нейросетью. Авторами книги "Пытаясь проснуться" стали писатель и художник Павел Пепперштейн и его обученный Сбером цифровой "двойник", сообщили в пресс-службе сервиса для чтения электронных книг Bookmate во вторник.

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"Пытаясь проснуться" - это первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его "двойника"-нейросети. Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила генеративная нейросеть ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе Bookmate, искусственный интеллект создавал тексты в несколько заходов, используя промежуточную настройку и дополнительное обучение на классической литературе. Отбором готовых текстов нейросети занимались сам писатель и главный редактор Individuum Феликс Сандалов. При этом сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором она их написала. Прежде чем писать свои рассказы для книги, Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот, отметили в Bookmate.

"Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными НейроПепперштейном, есть хоть какое-то сходство. Тем не менее рассказы НейроПепперштейна мне понравились", - привели в пресс-службе слова писателя.

По словам автора, написанные нейросетью тексты напомнили ему о фильме Вернера Херцога "Сердце из стекла", где все актеры играют под гипнозом.

"Состояние гипноза, в которое все они погружены, делает этих совершенно разных людей чем-то похожими друг на друга. <...> У меня возникло ощущение, что искусственный интеллект тоже пребывает в таком непробужденном состоянии, в состоянии гипноза или морока, он спит и работает во сне, но в нем присутствует подспудное желание пробуждения, стремление к пробуждению. Поэтому книга так и называется - "Пытаясь проснуться", - добавил автор.