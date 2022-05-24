В России появится резиденция Бабы Яги

"С момента открытия в 1957 году в ЦДМ на Лубянке всегда сохраняется атмосфера праздника и волшебства. В разное время в главном атриуме магазина появлялись сказочные объекты: деревянный теремок, ладья с доктором Айболитом на борту, часы-избушка. Мы бережно относимся к традициям, которые дороги многим поколениям наших посетителей. В честь 65-летия ЦДМ вместе с командой арт-проекта Baba Yaga мы открываем резиденцию Бабы Яги. Эта идея возникла после опроса наших гостей о том, что бы они хотели видеть в главном атриуме", - процитировали в пресс-службе гендиректора ЦДМ на Лубянке Александра Копанева.