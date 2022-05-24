В России появится резиденция Бабы Яги

В Центральном детском магазине 28 мая откроют новую интерактивную площадку - резиденцию Бабы Яги. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЦДМ.
"28 мая в Центральном детском магазине на Лубянке состоится торжественное открытие новой интерактивной площадки для детей - резиденции Бабы Яги. В честь новоселья одного из самых известных сказочных персонажей гостей ждет обширная праздничная программа: детский спектакль, тематический мастер-класс, игры, конкурсы, дискотека и розыгрыш подарков", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что открытие резиденции Бабы Яги будет проходить в рамках празднования 65-летия ЦДМ. Участие в мероприятиях бесплатное.
"С момента открытия в 1957 году в ЦДМ на Лубянке всегда сохраняется атмосфера праздника и волшебства. В разное время в главном атриуме магазина появлялись сказочные объекты: деревянный теремок, ладья с доктором Айболитом на борту, часы-избушка. Мы бережно относимся к традициям, которые дороги многим поколениям наших посетителей. В честь 65-летия ЦДМ вместе с командой арт-проекта Baba Yaga мы открываем резиденцию Бабы Яги. Эта идея возникла после опроса наших гостей о том, что бы они хотели видеть в главном атриуме", - процитировали в пресс-службе гендиректора ЦДМ на Лубянке Александра Копанева.
Резиденция будет находиться рядом с каруселью. На площадке установят бревенчатую избушку, изготовленную потомственными российскими мастерами по дереву специально к 65-летию ЦДМ. Дом Бабы Яги со всеми атрибутами создавали в течение месяца из соснового сруба.
"Внутри избы размещена большая русская печь и кресло-трон из дерева, в декоре использованы натуральные ветки и коряги, а вход украшает арт-объект в виде гигантских мухоморов. Также на площадке размещена скульптура Бабы Яги на скамейке: скамью привезли с Урала, а вся скульптурная композиция весом более 1 тонны создана из бронзы по авторскому проекту", - уточнили в пресс-службе.
Резиденция будет работать в ЦДМ на постоянной основе - ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход в избушку и фотозону - бесплатный. Увидеть персонажа Бабы Яги в живую можно будет регулярно. Программу с участием героини русских сказок будут публиковать на сайте ЦДМ.