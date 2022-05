На кадрах можно увидеть, как мужчина танцует под песню «Don't Phunk With My Heart» американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas. А также видно, как мужчина в костюме «дружелюбного соседа» исполняет различные трюки на поручнях. Сообщается что супергерой спустился в столичную подземку где-то в районе станции «Шоссе Энтузиастов».