РПЦ рассматривает возможность канонизации Суворова

«Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом. Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы соберем материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно материала, мы вернемся к этому вопросу уже основательно», — сказал епископ.