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23 минуты назад

РПЦ рассматривает возможность канонизации Суворова

Елена Прошина

Русская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций и министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова.

РПЦ рассматривает возможность канонизации Суворова
Фото: ТАССТАСС

Об этом ТАСС сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троийкий Панкратий.

«Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом. Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы соберем материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно материала, мы вернемся к этому вопросу уже основательно», — сказал епископ.

В ТАСС отметили, что факт чудотворения или его отсутствия является определяющим для возможности канонизации той или иной исторической персоны в качестве святого РПЦ.

Общество,Армия,Александр Суворов,Сергей Шойгу,РПЦ,
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