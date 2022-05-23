РПЦ рассматривает возможность канонизации Суворова

Русская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций и министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова.
Об этом ТАСС сообщил председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троийкий Панкратий.
«Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом. Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы соберем материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно материала, мы вернемся к этому вопросу уже основательно», — сказал епископ.
В ТАСС отметили, что факт чудотворения или его отсутствия является определяющим для возможности канонизации той или иной исторической персоны в качестве святого РПЦ.