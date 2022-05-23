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31 минуту назад

Депутат Госдумы Певцов пожалел Нетребко за ее слова о спецоперации на Украине

Газета.Ru

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов пожалел оперную певицу Анну Нетребко за ее мнение о спецоперации на Украине. Он заявил об этом в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Певцов пожалел Нетребко за ее слова о спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее дальнейшая будет незавидна. Ее в покое не оставят. Ее заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет обязана расписываться в ненависти к России», — сказал Певцов.

В начале марта представитель оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин, рассказал, что артистка решила приостановить свою деятельность. По информации ТАСС, директор театра Metropolitan Opera Питер Гельб заявил, что Нетребко не подчинилась требованию «отречься от публичной поддержки Владимира Путина» в свете проведения РФ спецоперации на Украине».

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В конце марта Нетребко в соцсетях осудила проведение спецоперации на Украине и заявила, что «никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства». Она пообещала возобновить концертную деятельность в конце мая.

Общество,Дмитрий Певцов,Анна Нетребко,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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