Певцов пожалел Нетребко за ее слова о спецоперации на Украине

«Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее дальнейшая будет незавидна. Ее в покое не оставят. Ее заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет обязана расписываться в ненависти к России», — сказал Певцов.