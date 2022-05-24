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22 минуты назад

Новости погоды: в некоторых регионах Центральной России ночами ожидаются заморозки до минус 1-2 градусов

ТАССиещё 1

Синоптики предупредили о заморозках до минус 1-2 градусов, которые ожидаются ночами 24-26 мая в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Воронежской, Смоленской, Тамбовской областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и управлений МЧС.

В некоторых регионах Центральной России ожидаются заморозки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Понижении температуры воздуха до минус 1-2 градусов ночами 24-26 мая прогнозируется во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. "По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 24 по 26 мая в ночные и утренние часы в отдельных районах Владимирской области ожидаются заморозки с температурой 0 - минус 1 градус", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

На фоне понижения температуры воздуха небольшой снег, снег с дождем прошел ночью и утром 24 мая во Владимирской, Тверской и Ярославской областях. "С утра в отдельных районах области фиксировались снежные осадки с дождем, отдельные снежинки. Сегодня ночь будет холодная - до минус 1-2 градусов", - сказали в ЦГМС по Владимирской области.

О неблагоприятных погодных условиях в других регионах округа на данный момент не сообщается.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что выпадение нехарактерных для мая осадков связано с влиянием циклона, который распространился над северо-восточной половиной ЦФО. 25 мая погоду в округе будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой дождь с мокрым снегом возможен местами в Костромской области.

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