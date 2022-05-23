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48 минут назад

Бычкова: фестиваль студенческого спорта "АССК.Фест" прошел на высоком уровне

ТАСС

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК.Фест" в Казани прошел на высоком уровне, несмотря на сложности. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) Евгения Бычкова.

В Казани прошел фестиваль студенческого спорта "АССК.Фест"
Фото: РосмолодежьРосмолодежь

Фестиваль проходил с 19 по 23 мая. В рамках мероприятия были предусмотрены спортивная, образовательная, деловая и культурно-развлекательная программы. Для участников были организованы фан-зона фестиваля, мастер-классы, танцевально-спортивные вечерние программы.

"Мероприятие прошло на высоком уровне. Несмотря на то, что погода была не майская, мы справились со всеми сложностями. В фестивале приняло участие 2,5 тыс. участников, это максимальное число за все время его проведения. Все направления успели провести, и соревнования, и образовательные проекты, и специальный проект по инклюзии", - сказала Бычкова.

"У нас нет задачи выявлять, кто быстрее, выше, сильнее, мы стремимся привлечь молодежь к занятиям спортом. Сюда приезжают любители, мы не допускаем профессиональных спортсменов. Конечно, сравнивать с Универсиадой нельзя, но ребята приехали мотивированные и показали достойную борьбу", - добавила собеседница агентства.

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