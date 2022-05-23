В Казани прошел фестиваль студенческого спорта "АССК.Фест"

"Мероприятие прошло на высоком уровне. Несмотря на то, что погода была не майская, мы справились со всеми сложностями. В фестивале приняло участие 2,5 тыс. участников, это максимальное число за все время его проведения. Все направления успели провести, и соревнования, и образовательные проекты, и специальный проект по инклюзии", - сказала Бычкова.