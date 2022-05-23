Завершился прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Всего на крауд-платформу ideas.roscongress.org поступило более 19500 идей из всех регионов России. Самые активные — Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Ленинградская, Саратовская, Оренбургская, Томская и Липецкая области.

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«Главная ценность форума – возможность найти людей, готовых вместе с нами развивать страну. 87 тысяч человек со всей России предложили более 19 тысяч идей, направленных на формирование технологического суверенитета, подготовку востребованных кадров, повышение качества жизни, развитие регионов. Сейчас основная задача – помочь реализовать наиболее перспективные проекты, вместе с партнерами обеспечить их необходимой поддержкой и убрать все барьеры», — отметил помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

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Идеи принимались по семи тематическим направлениям - кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов и предпринимательства, а также «Открытый разговор» (предложения по развитию страны, которые не укладываются в указанные темы).

«Социальное направление стало одним из самых популярных по числу поданных идей: в этот трек поступило почти 6 тысяч заявок. Это инициативы, связанные с бесшовным получением льгот, распределением квот на бесплатное лечение, улучшением качества предоставления медпомощи в селах, высокотехнологичные решения, в том числе по реабилитации больных.

Вторым по числу заявок стал региональный трек. Проекты связаны с развитием внутреннего туризма, транспортной инфраструктуры и поддержке некоммерческого сектора. Сбор идей в преддверии форума снова продемонстрировал настоящую заинтересованность людей менять жизнь вокруг себя, предлагать идеи и брать на себя ответственность за их реализацию», — отметила генеральный директор АСИ, заместитель председателя оргкомитета форума Светлана Чупшева.

Теперь широкому экспертному сообществу предстоит оценить и отобрать топ-1000 идей. Эта работа уже стартовала. Параллельно проходят региональные сессии по презентации идей и формированию партнерств по их реализации.

К середине июня рабочие группы экспертного совета АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым определят топ-200 идей, часть из которых обсудят на площадках Петербургского международного экономического форума. Затем председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100, проработкой этих идей займутся совместно с правительством России.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет в июле 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.