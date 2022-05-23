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19 минут назад

Более 19 тысяч заявок со всей России поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Газета.Ru

Завершился прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Всего на крауд-платформу ideas.roscongress.org поступило более 19500 идей из всех регионов России. Самые активные — Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Ленинградская, Саратовская, Оренбургская, Томская и Липецкая области.

Завершился прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная ценность форума – возможность найти людей, готовых вместе с нами развивать страну. 87 тысяч человек со всей России предложили более 19 тысяч идей, направленных на формирование технологического суверенитета, подготовку востребованных кадров, повышение качества жизни, развитие регионов. Сейчас основная задача – помочь реализовать наиболее перспективные проекты, вместе с партнерами обеспечить их необходимой поддержкой и убрать все барьеры», — отметил помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

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Идеи принимались по семи тематическим направлениям - кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов и предпринимательства, а также «Открытый разговор» (предложения по развитию страны, которые не укладываются в указанные темы).

«Социальное направление стало одним из самых популярных по числу поданных идей: в этот трек поступило почти 6 тысяч заявок. Это инициативы, связанные с бесшовным получением льгот, распределением квот на бесплатное лечение, улучшением качества предоставления медпомощи в селах, высокотехнологичные решения, в том числе по реабилитации больных.

Вторым по числу заявок стал региональный трек. Проекты связаны с развитием внутреннего туризма, транспортной инфраструктуры и поддержке некоммерческого сектора. Сбор идей в преддверии форума снова продемонстрировал настоящую заинтересованность людей менять жизнь вокруг себя, предлагать идеи и брать на себя ответственность за их реализацию», — отметила генеральный директор АСИ, заместитель председателя оргкомитета форума Светлана Чупшева.

Теперь широкому экспертному сообществу предстоит оценить и отобрать топ-1000 идей. Эта работа уже стартовала. Параллельно проходят региональные сессии по презентации идей и формированию партнерств по их реализации.

К середине июня рабочие группы экспертного совета АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым определят топ-200 идей, часть из которых обсудят на площадках Петербургского международного экономического форума. Затем председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100, проработкой этих идей займутся совместно с правительством России.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет в июле 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших инициатив, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Общество,Светлана Чупшева,Максим Орешкин,Игорь Шувалов,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,
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